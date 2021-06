Djokovic komt in Parijs met de schrik vrij tegen tiener Musetti

Tennisser Novak Djokovic is tijdens de Open Franse titelstrijd in de vierde ronde met de schrik vrij gekomen. De nummer 1 van de wereld kwam in het duel met de Italiaanse tiener Lorenzo Musetti zeer moeizaam op gang. De kampioen van 2016 verloor de eerste twee sets verrassend in de tiebreak, maar daarna liet hij de nummer 76 van de wereldranglijst kansloos. Bij een stand van 4-0 in de vijfde set gaf de fysiek aangeslagen Musetti ontgoocheld op. De setstanden waren: 6-7 (7) 6-7 (2) 6-1 6-0 4-0.

Djokovic speelt in de kwartfinales tegen een andere Italiaan, Matteo Berrettini. De nummer 9 van de plaatsingslijst kreeg een vrije doortocht naar de laatste acht, omdat de Zwitser Roger Federer zich zondag om fysieke redenen terugtrok. De 20-voudige grandslamwinnaar, die vorig jaar twee knieoperaties onderging, wil waken voor overbelasting.

Djokovic begon slordig aan de partij. De 34-jarige Serviër serveerde matig en maakte voor zijn doen veel onnodige fouten. De 19-jarige Italiaan kon mede daardoor goed in de wedstrijd komen, al leverde hij in de vierde game wel als eerste zijn service in. Hij brak de 18-voudige grandslamkampioen echter meteen terug waarna hij in de tiebreak op indrukwekkende wijze toesloeg.

De fraaie winst van de eerste set bleek geen incident. Ook in het tweede bedrijf bleef Musetti, die nog op zijn eerste titel wacht op de ATP-Tour, prima overeind. Opnieuw verloren beide spelers achter elkaar een servicegame waarna de Italiaan in de tiebreak profiteerde van een aantal misslagen bij Djokovic.

In de derde set herstelde de getergde Serviër alsnog de ‘normale’ verhoudingen. Binnen 28 minuten bracht hij de stand op 2-1 en de vierde set duurde met 19 minuten nog korter. Ter vergelijking: de eerste set duurde 75 minuten en de tweede set 65 minuten.

De vermoeide Musetti ging na de vierde set de baan af voor een medische behandeling. Na de hervatting was de aangeslagen Italiaanse nieuwkomer nauwelijks nog in staat om een slagenwisseling aan te gaan waarna opgave onvermijdelijk was.

De als tiende geplaatste Argentijn Diego Schwartzman plaatste zich ten koste van de Duitser Jan-Lennard Struff voor de kwartfinales: 7-6 (9) 6-4 7-5.