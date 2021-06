Gal voert dressuurequipe aan bij CHIO Rottterdam

De in het afgelopen weekeinde opnieuw nationaal kampioen geworden Edward Gal voert de Nederlandse dressuurequipe volgende maand aan bij het CHIO van Rotterdam. Bondscoach Alex van Silfhout wees voor de wedstrijd de top drie van het NK aan. Naast Gal rijden daardoor ook Hans Peter Minderhoud en Dinja van Liere.

Na de wedstrijden in het Kralingse Bos, die worden gehouden van 1 tot en met 4 juli, selecteert Van Silfhout de combinatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Er worden vier ruiters afgevaardigd naar Japan. Van Silfhout baseert zich daarbij op de nationale titelstrijd van Ermelo en de wedstrijden op het CHIO, de zogenoemde observatiewedstrijden. In Rotterdam komen ook in de individuele wedstrijden nog tal van Nederlandse combinaties aan de start.

Van Silfhout kijkt uit naar het CHIO. “Het NK heeft laten zien waar alle combinaties op dit moment staan. Mijn keuze voor het CHIO is daarop gebaseerd en was dan ook niet heel moeilijk. Edward Gal zal GLOCK’s Total U.S. rijden, met GLOCK’s Toto Jr als reserve. Hans Peter Minderhoud start GLOCK’s Dream Boy en Dinja van Liere (Uden) Hermès. Mocht een van de combinaties niet van start kunnen dan is Marlies van Baalen met Go Legend de eerste aangewezen reserve.”

Van Baalen was de nummer 4 van de nationale titelstrijd.