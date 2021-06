Marathon Berlijn mikt in september op ouderwets massale deelname

De snelste marathon ter wereld mikt in september weer op massale deelname. De marathon van Berlijn hoopt 35.000 mensen te laten rennen in de eerstkomende editie, die staat gepland voor 26 september. De hardlopers die willen meedoen moeten vooraf een negatieve coronatest laten zien of bewijzen dat ze zijn ingeënt.

De organisatie van de marathon van Berlijn en het stadsbestuur van de Duitse metropool maakten maandag bekend dat de wedstrijd over 42,195 kilometer deel uitmaakt van een proef om de samenleving verder open te gooien. Er is eerst een testloop over 10 kilometer in juli en daarna in augustus een halve marathon.

Als dat goed gaat en de besmettingscijfers blijven dalen, dan kan in september de marathon worden gehouden met ‘ouderwetse’ aantallen hardlopers. Bij de laatst gehouden editie in 2019 waren er 45.000 deelnemers.

De Keniaan Eliud Kipchoge liep in 2018 het wereldrecord in Berlijn: 2.01.39. De Ethiopiër Kenenisa Bekele was een jaar later slechts 2 seconden langzamer: 2.01.41.