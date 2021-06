Olympisch tenniskampioene Puig mist Spelen van Tokio

Tennisster Monica Puig, de olympisch kampioene van Rio 2016, mist de Olympische Spelen van Tokio vanwege een operatie aan haar schouder. De 27-jarige Puig staat al maanden aan de kant. In een video op Instagram liet de tennisster uit Puerto Rico weten dat ze onlangs weer een operatie heeft ondergaan aan haar rechterschouder.

“Ik moet de Spelen van Tokio daarom overslaan”, zei Puig, met haar arm in een mitella. “Het was een heel moeilijke en zware beslissing. Maar ik moet ook denken aan de toekomst en ik wil mijn carrière zo lang mogelijk doortrekken. Ik hoop te kunnen meedoen aan de Spelen van Parijs in 2024.”

Puig, afgezakt naar plek 168 op de wereldranglijst, kwam vorig jaar op Roland Garros voor het laatst in actie. Ze werd toen in de eerste ronde uitgeschakeld, net als enkele weken daarvoor op de US Open.

Puig bezorgde haar land in 2016 de eerste gouden plak ooit op de Olympische Spelen. Ze versloeg de Duitse Angelique Kerber in de finale in Rio in drie sets (6-4 4-6 6-1). De Puerto Ricaanse won in haar carrière pas één WTA-titel, in 2014 in Straatsburg.