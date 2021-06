Skateboardsters na WK definitief zeker van Spelen

De Nederlandse skateboardsters Roos Zwetsloot (20), Keet Oldenbeuving (16) en Candy Jacobs (30) hebben de afgelopen dagen bij het WK Street in Rome hun ticket voor Tokio veiliggesteld.

Nederlands kampioen Zwetsloot eindigde op de achtste plaats in de Italiaanse hoofdstad en leverde daarmee de beste prestatie. Tijdens de halve finale liep ze een blessure aan haar voet op en uit voorzorg trok ze zich terug voor de finale. “Terugtrekken van Roos uit de finale was de meest verstandige keuze. Liever laten we het podium hier schieten dan straks op de Spelen”, aldus bondscoach Sjoerd Vlemmings.

Oldenbeuving en Jacobs kwamen in Rome niet verder dan de halve finale en eindigden respectievelijk op de 11e en 32e plaats. Net als de grootmachten Verenigde Staten, Braziliƫ en Japan, is Nederland toch met drie skaters bij de vrouwen maximaal vertegenwoordigd op het onderdeel Street op de Olympische Spelen.

Skateboarden is dit jaar voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen.