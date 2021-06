Tennisster Osaka meldt zich na ophef af voor grastoernooi Berlijn

Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Berlijn, dat dient als voorbereiding op Wimbledon. De Japanse tennisster kondigde vorige week al aan dat ze een rustperiode neemt na alle ophef die haar persboycot op Roland Garros veroorzaakte.

“We hebben bericht gekregen dat Naomi Osaka niet kan meedoen in Berlijn”, aldus een woordvoerder van het grastoernooi, dat op 14 juni begint. “Ze neemt een break.”

De nummer 2 van de wereld kondigde voorafgaand aan Roland Garros aan dat ze de persconferenties zou overslaan. Osaka wilde daarmee een statement maken. Volgens haar leiden de verplichte gesprekken met de pers soms tot mentale problemen bij sporters.

De organisatie van Roland Garros dreigde Osaka uit het toernooi te zetten als ze haar boycot niet zou opheffen. De viervoudige grandslamwinnares besloot daarop zelf het grandslamtoernooi te verlaten. Onduidelijk is of ze eind deze maand wel meedoet aan Wimbledon, het grandslam op het ‘heilige’ gras in Londen.

Op de deelnemerslijst in Berlijn staan onder anderen Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Bianca Andreescu en Iga Swiatek.