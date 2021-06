Tennisster Sakkari verrast Kenin in Parijs

De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft in de vierde ronde van de Open Franse titelstrijd voor een verrassing gezorgd. De nummer 18 van de wereld versloeg de als vierde geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin in twee snelle sets: 6-1 6-3.

Kenin was vorig jaar finaliste op Roland Garros. De winnares van het Australian Open in 2020 was tegen Sakkari zichzelf niet. Ze beging liefst 32 onnodige fouten en liet in haar servicebeurten negen dubbele fouten noteren. Sakkari brak de opslag van Kenin zes keer en kon daardoor al na 68 minuten de overwinning veilig stellen.

Sakkari bereikte voor de eerste keer de laatste acht bij een grandslamtoernooi. Ze speelt in de kwartfinales tegen titelhoudster Iga Swiatek uit Polen of Marta Kostjoek uit Oekraïne.