Titelhoudster Swiatek soepel naar kwartfinales op Roland Garros

Titelhoudster Iga Swiatek heeft soepel de kwartfinales bereikt op Roland Garros. De als achtste geplaatste Poolse tennisster versloeg de Oekraïense tiener Marta Kostjoek in twee sets: 6-3 6-4.

Swiatek heeft nu 22 sets op rij in Parijs gewonnen. Ze strijdt tegen de Griekse Maria Sakkari om een plaats in de halve eindstrijd. De nummer 18 van de wereld klopte eerder op de dag de Amerikaanse Sofia Kenin, die vorig jaar de finale haalde op Roland Garros.

Swiatek (20) is in het resterende schema nu de hoogst geplaatste speelster. Ze kan de eerste tennisster worden die haar titel in Parijs succesvol verdedigt sinds de Belgische Justine Henin, die het grandslamtoernooi drie keer op rij won tussen 2005 en 2007.