Titelverdediger Nadal verslaat in Parijs ook Sinner in drie sets

Titelhouder Rafael Nadal heeft op Roland Garros ook zijn partij in de vierde ronde in drie sets gewonnen. De 13-voudig kampioen versloeg de 19-jarige Italiaan Jannik Sinner na 2 uur en 17 minuten zonder grote problemen. De setstanden waren: 7-5 6-3 6-0.

Nadal ging nog wel wat stroef van start tegen Sinner, de nummer 19 van de wereldranglijst. Hij verloor in de eerste set twee servicebeurten op rij, maar bij een achterstand van 3-5 kreeg hij alsnog de smaak te pakken. In de daaropvolgende vier games stond de Spaanse routinier slechts 2 punten af. Daarna bleef hij duidelijk de betere speler.

Voor Nadal was het de derde opeenvolgende zege tegen Sinner. Vorig jaar kwamen beide spelers elkaar in de kwartfinales in Parijs eveneens tegen. Ook die partij won Nadal in drie sets. Eerder dit jaar was de Spanjaard bij het graveltoernooi van Rome in twee sets te sterk voor de jonge Italiaan.

De als derde geplaatste Nadal speelt in de kwartfinales tegen de als tiende geplaatste Argentijn Diego Schwartzman, die de Duitser Jan-Lennard Struff versloeg: 7-6 (9) 6-4 7-5. Schwartzman is evenals Nadal dit toernooi in Parijs nog zonder setverlies.