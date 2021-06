Atlete Hassan is wereldrecord na 2 dagen alweer kwijt aan Gidey

Atlete Sifan Hassan is het wereldrecord op de 10.000 meter dat ze twee dagen geleden veroverde tijdens de FBK Games in Hengelo alweer kwijt. De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey dook dinsdag met 29.01,03 ruim onder de tijd van Hassan (29.06,82) bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden, die ook werden gehouden in het atletiekstadion in Hengelo.

Hassan verbeterde zondag bij de FBK Games na een lange solo de 29.17,45 die de Ethiopische Almaz Ayana in de olympische finale van 2016 in Rio liep. De 28-jarige wereldkampioene heeft echter maar kort kunnen genieten en weet wie haar grote concurrente is in Tokio.

Gidey werd in Hengelo net als Hassan begeleid door ledlampjes die opflikkerden op de rand van de binnenbaan. Ze dook met een snelle slotronde nog ruim onder de tijd van de Nederlandse.

Gidey is nu de wereldrecordhoudster op de 5000 en 10.000 meter. Het wereldrecord op de 5000 meter liep de 23-jarige Ethiopische afgelopen najaar in Valencia, waar ze kwam tot een tijd van 14.06,62. “Wat een speciale avond. Ik ben zo trots dat ik na het wereldrecord op de 5000 meter ook de wereldrecordhouder op de 10.000 meter ben”, reageerde Gidey. “In een olympisch jaar is dit de perfecte voorbereiding.”