Atletiekbond onderzoekt spikes waarop Hassan wereldrecord liep

De spikes waarop Sifan Hassan afgelopen zondag bij de FBK Games haar wereldrecord op de 10.000 meter liep, zijn na de race in beslag genomen door de wedstrijdjury. De Nike Dragonfly’s zijn vervolgens opgestuurd naar een laboratorium in Stockholm voor onderzoek. Daar wordt bekeken of de schoenen voldeden aan de regels van de mondiale atletiekbond.

Volgen haar manager Sander Ogink gaat het om een primeur. World Athletics heeft nog niet zo lang geleden besloten om hardloopschoenen en spikes waarop een wereldrecord is gelopen, te onderwerpen aan een inspectie. Sinds vorig jaar gelden universele regels voor de schoenen; in de zool mag één carbonplaat zitten en de verende foamlaag mag niet dikker zijn dan een vastgesteld aantal millimeters.

“Die regels schrijven ook voor dat de schoenen behoren tot een model dat is goedgekeurd door de mondiale bond en voor iedereen beschikbaar is. We zijn er totaal niet zenuwachtig over, want de schoenen van Sifan komen gewoon uit de doos en zijn verkrijgbaar op de markt”, aldus Ogink. “Vorig jaar zijn er ook wereldrecords gelopen op de nieuwste lichting schoenen, maar toen was er nog geen inspectie. Dat besluit is sinds kort van kracht. En voor zover ik weet, is het paar spikes van Sifan het eerste dat voor controle het lab in gaat.”

Hassan maakte grote indruk met haar optreden in Hengelo. De 28-jarige atlete, tweevoudig wereldkampioene, liep bijna solo de 25 rondjes van 400 meter op de baan en klokte 29.06,82, dik 10 seconden sneller dan de oude recordtijd. Het was al haar vierde wereldrecord. Ze is ook de snelste ter wereld op de Engelse mijl, 5 kilometer op de weg en de uurloop. Het record op de 10.000 meter heeft meer aanzien, omdat het een olympisch nummer is. Hassan is ook de topkandidate voor het goud op de Spelen in Tokio.

De technologisch hoogwaardige schoenen waarop Hassan liep, zijn inmiddels gemeengoed bij de hardlopers. Vrijwel ieder merk heeft nu topmodellen met een carbonplaat en foamzool. Veel atleten erkennen dat ze aantoonbaar sneller zijn op het schoeisel.

Jos Hermens, de baas van atletenbureau Global Sports dat Hassan begeleidt, stipte na de recordrace van zijn atlete wel even de schoenen aan. “Het oude record is 5 jaar geleden gelopen en toen waren deze schoenen er nog niet. Daar zit wel een verschil in, maar niemand weet precies hoeveel tijdwinst deze spikes opleveren. Het doet iets, maar geen 25 seconden op 10 kilometer, dat kan ik je wel vertellen.”

Hassans persoonlijke manager Ogink weet niet wanneer de uitkomst van het onderzoek bekend wordt. “We weten niet eens precies hoe ze het onderzoek uitvoeren. Wel dat we de schoenen terugkrijgen, maar ik denk niet dat ze dan nog bruikbaar zijn.”