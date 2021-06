Directeur Spelen van Tokio: geen woord over uitstel of afstel

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio heeft met geen woord gepraat over uitstel of afstel van het mondiale sportevenement. Dat zei directeur Toshiro Muto na een bestuursvergadering, op de dag dat ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weer over de situatie in Tokio gaat praten. “We hebben het niet over afstel, uitstel of zoiets gehad”, zei Muto.

Hoewel een meerderheid van de Japanse bevolking tegen het doorgaan van de Spelen is vanwege de situatie met het coronavirus in het land, willen het IOC en het organisatiecomité het evenement gewoon laten doorgaan. De Spelen beginnen op 23 juli.

Volgens Muto is wel gesproken over de mogelijkheid om nog meer betrokkenen te vaccineren. Het IOC heeft duizenden doses van het vaccin van BioNTech/Pfizer ingekocht, zodat alle sporters, officials en journalisten die naar Tokio komen vooraf een prik kunnen halen. “We discussiëren of we ook meer stafleden die bij de Spelen zijn betrokken moeten vaccineren”, zei Muto.

In Japan is het vaccinatieproces pas net op gang gekomen. Pas zo’n 4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Het gastland van de Spelen zit in de vierde coronagolf, al neemt het aantal nieuwe besmettingen de laatste weken af. “Ik bid dat deze pandemie zo snel mogelijk onder controle is gebracht”, zei Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité.

Hashimoto benadrukte dat alle journalisten die naar Japan komen om verslag te doen van de Spelen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Ze mogen gedurende de eerste twee weken alleen in hotels en op sportlocaties komen die vooraf zijn opgegeven.