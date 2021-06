Hockeyers hebben ‘geen rekenmachine gebruikt’ en treffen Belgen

Max Caldas, de bondscoach van de hockeyers, is blij dat zijn ploeg op doelsaldo groepswinnaar is geworden. Daardoor treft Oranje al in de halve finale van het EK in eigen land regerend kampioen België.

Dinsdagavond werd Wales met 6-0 verslagen en bij een kleinere zege zou Nederland het bij de laatste vier opnemen tegen Engeland, kwalitatief een mindere opponent dan België.

“Ik denk dat het invloed heeft op je zelfvertrouwen als je het rustiger aan zou gaan doen. Je moet blijven voeden en niet inkakken”, aldus Caldas. “Hoe de Belgen naar deze wedstrijd hebben gekeken? Geen idee, daar heb ik niks mee te maken. Maar Nederland – België is een prachtig affiche en die wedstrijd wil iedere hockeyer spelen.”

Oranje leidde tegen Wales na 10 minuten al met 3-0. “Dat is wat mij het meest bijblijft van deze avond: de manier waarop we zijn begonnen. We zijn agressief gestart en hebben het geen moment rustig aan gedaan. Wel hebben we gerouleerd, zodat iedereen op een gelijke manier wordt opgetraind voor de komende dagen. Ik ben heel blij hoe het is gegaan en ook hoe bijvoorbeeld EK-debutant Justen Blok het heeft gedaan.”

Mirco Pruijser nam tegen Wales twee doelpunten voor zijn rekening en oogde gretig voor zijn derde van de avond. “We hebben er geen rekenmachine op losgelaten en daar ben ik heel eerlijk in. We waren heel gretig om te scoren, of het nou 4-0 of 6-0 zou worden”, aldus Pruijser. “Ik denk dat we daar nog wel even kritisch naar moeten kijken, want we misten veel kansen.”

Volgens Pruijser staat er de komende dagen veel meer op het spel dan een ‘kleine prijs’ in aanloop naar de Olympische Spelen. “Ik denk dat we echt moeten genieten dat we weer een EK in een vol stadion spelen. Dat dat in Tokio het geval is, is echt geen garantie. Natuurlijk, de Spelen zijn een groter toernooi, maar dit toernooi in eigen land is voor ons ook heel belangrijk. We zijn echt nog niet met onze gedachten bij Tokio.”

De halve finale tussen Nederland en België wordt donderdagavond gespeeld.