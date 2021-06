Hockeyers na ruime zege op Wales naar halve finales EK

De Nederlandse hockeyers hebben zich op het EK in Amstelveen met een overtuigende zege verzekerd van een plek in de halve finales. In de laatste groepswedstrijd werd Wales met 6-0 verslagen.

Al na 10 minuten leidde Nederland met 3-0 na doelpunten van Mirco Pruijser, Jeroen Hertzberger en Thijs van Dam. In het restant van de eerste helft kwam Oranje niet tot scoren. Kort na rust maakte Pruijser met een backhand zijn tweede van de avond. Robbert Kemperman tekende met een rebound voor de 5-0, waarna Billy Bakker 8 seconden voor tijd de eindstand bepaalde.

Door de ruime zege is Oranje groepswinnaar geworden. Daardoor neemt de ploeg van Max Caldas het donderdag bij de laatste vier op tegen Belgiƫ, dat tweede is geworden in de andere poule. De andere halve eindstrijd gaat tussen Engeland en Duitsland.

Belgiƫ is de regerend Europees kampioen.