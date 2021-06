Hockeyster Van Maasakker wil met twee titels afscheid nemen

Hockeyster Caia van Maasakker is bezig aan de laatste maanden van haar hockeyloopbaan. Toch wil de 32-jarige strafcornerspecialiste, die afgelopen weekend haar 200e interland speelde, niet te veel stilstaan bij het naderende einde.

“Ik ben eigenlijk zelf niet meer zo met mijn afscheid bezig. Ik heb het besluit bewust ruim op tijd genomen en zit er echt nog middenin”, zei Van Maasakker, die met Oranje goed is begonnen aan het EK. Zaterdag werd Ierland met 4-0 verslagen en maandag was ze met haar ploeg met 7-1 veel te sterk voor Spanje.

Na het duel met Ierland, waarin ze zelf de 1-0 voor haar rekening nam, werd Van Maasakker geëerd voor haar mijlpaal. “Ik wist wel dat nummer 200 eraan zat te komen, maar wanneer dat zou worden was natuurlijk niet helemaal duidelijk”, aldus de verdedigster.

“Om die dan te vieren tijdens het EK en met publiek is wel bijzonder. De speelsters hadden een compilatie gemaakt en ik werd toegesproken. Spelen voor Oranje blijft heel erg bijzonder. Elke keer dat je het veld oploopt om opgelijnd te staan voor het Wilhelmus blijft iets unieks.” Van Maasakker was tegen Ierland eenmalig captain. “Eva de Goede had de aanvoerdersband voor mijn hotelkamerdeur gelegd met daarbij de tekst: wil je mij dragen?”

Half april wist Van Maasakker dat het hockeyhoofdstuk op zijn einde liep. Voorafgaand aan een duel in de play-offs met haar club SCHC was ze op weg naar een coronatest toen het besef kwam. “Ik merkte dat ik mijn keuze gemaakt had. Maar ik heb besloten om te stoppen, maar ik bén nog niet gestopt”, aldus de verdedigster. “Meerdere facetten bij elkaar hebben de doorslag gegeven. Ik heb met oud-spelers gesproken, die zeiden tegen me: je voelt vanzelf wanneer het moment is aangebroken om te stoppen. Dat gevoel had ik toen in de auto.”

Wat Van Maasakker na de zomer te wachten staat, is nog onduidelijk. “Ik heb straks genoeg tijd om na te denken over wat ik wil”, aldus hockeyster, die tijdens haar carrière Bedrijfseconomie studeerde. “Nee, ik heb nog geen aanbiedingen gehad.”

Deze zomer hoopt Van Maasakker eerst haar palmares, met daarop al twee wereldtitels, olympisch goud en olympisch zilver, nog uit te breiden met twee extra gouden plakken. “Ik kijk heel erg uit naar de Spelen, waar we als team op onze top willen zijn. Ik had sowieso superveel zin om weer toernooien te spelen, want het is lang geleden. We zijn bevoorrecht dat we weer mogen sporten en daar ben ik me bewust van. Dit EK groeien we echt in het toernooi en we willen iedere wedstrijd weer beter spelen.”

Woensdag sluiten de hockeysters de poulefase af met een wedstrijd tegen Schotland. De EK-finale is zondag.