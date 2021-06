Judoka De Wit is nog niet bezig met Spelen en wil eerste WK-plak

Anderhalve maand voor de Olympische Spelen is Tokio zeker niet het enige dat judoka Frank de Wit (25) bezighoudt. Eerst is in Boedapest een WK-medaille in de klasse tot 81 kilogram het doel.

“Het hoofddoel is natuurlijk duidelijk, maar tussendoor zijn er eerst nog de WK. Ik heb nog geen WK-medaille en zou het prachtig vinden die medaille op te halen”, aldus De Wit, die de WK geenszins als voorbereiding op de Spelen wenst te zien.

“Het WK is ook een superbelangrijk toernooi en het is zelfs nog zwaarder bezet dan de Spelen; op de WK staan er 80 judoka’s op de lijst, op de Spelen maar 20. Het is al enige tijd geleden dat een Nederlandse judoka goud pakte in de -81 kilogram, maar ik denk dat ik dit jaar heb bewezen dat ik echt meedoe om de knikkers.”

De Wit miste half april de EK judo door een coronabesmetting, maar is inmiddels weer volledig fit. “Ik heb het echt wel gemerkt, zeker toen ik terugkeerde op de judomat. Zo had ik bijvoorbeeld echt weinig conditie. Ik snap nu wel dat het bij mensen die niet zo fit zijn, verkeerd kan inslaan”, aldus De Wit. “Ik ken genoeg mensen die het niet eens waren met alle maatregelen of mensen die helemaal gek zijn geworden en zeggen dat corona niet bestaat. Ik ken ook mensen in de zorg en heb meegekregen dat het wel zwaar is.”

Door de coronamaatregelen moest De Wit bovendien inventief zijn, sportscholen waren immers enige tijd gesloten. “Ik ben niet zo van het afwachten en samen met een paar trainingspartners en mijn broer, die fysiotherapeut is, heb ik bij mijn ouders allerlei materialen neergezet om door te kunnen trainen. Ik maak er nu nog steeds gebruik van.”

De jacht op zijn eerste WK-plak vindt woensdag plaats. De afgelopen dagen stonden nog in het teken van een strijd tegen de weegschaal. “Voor mij is dat wel een dingetje en de een kost het afvallen meer moeite dan de ander. Ik kom uit in de klasse tot 81 kilogram, maar mijn standaard gewicht is 86 of 87 kilogram”, aldus De Wit.

“Ik doe veel op basis van vocht en de laatste beetjes doe ik in het land zelf aan de hand van hardlopen, fietsen, een zweetpak aantrekken en een sauna pakken. De laatste drie tot vier dagen is dat het meeste werk. Als de sauna’s dicht zijn, kan ook een kokendheet bad helpen. Het klinkt heel heftig, maar voor ons is dat heel normaal.”

Direct na woensdag gaat het vizier wél op de olympische dag. Voor De Wit worden het zijn tweede Spelen. “In Rio de Janeiro was ik 20 jaar oud en het voelde echt als een leermoment. Nu voelt dat anders en weet ik dat ik van alle jongen die mee gaan doen weleens gewonnen heb. Dus als ik goed ben die dag, kan ik van iedereen winnen”, aldus De Wit.

“Op YouTube kijk ik weleens naar wedstrijden van vorige Spelen of bijvoorbeeld naar compilaties. Als ik die lijst zie, dan denk ik ook wel: wow, dat zou wel heel mooi zijn. Maar eerst wil ik op de WK ook het goede gevoel pakken en informatie krijgen voor de Spelen.”