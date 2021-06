Koolhof en Schuurs missen finale gemengd dubbel in Parijs

Het is de tennissers Wesley Koolhof en Demi Schuurs niet gelukt de finale te bereiken van het gemengd dubbel op Roland Garros. Het Nederlandse duo verloor in de halve finale in twee sets van de Russen Elena Vesnina en Aslan Karatsev: 6-4 6-1.

Koolhof en Schuurs verloren de eerste set door een break op 5-4. De Russen wonnen vervolgens ook de eerste opslagbeurt van Koolhof in de tweede set en en daarna de opslagbeurt van Schuurs. Op 5-1 maakten Vesnina en Karatsev het op het tweede matchpoint af.

Koolhof en Schuurs werden beiden al uitgeschakeld in respectievelijk het mannen- en vrouwendubbel.