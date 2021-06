Tennisser Zverev eenvoudig naar laatste vier in Parijs

Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn profcarrière de halve finale van Roland Garros gehaald. De 24-jarige Duitser rekende in drie sets af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-4 6-1 6-1.

Zverev is de nummer 6 van de plaatsingslijst in Parijs. Hij haalde eerder in 2020 al de halve finale op de Australian Open en de finale van de US Open. Die verloor hij van de Oostenrijker Dominic Thiem.

In Parijs haalde Zverev twee keer eerder de kwartfinales, in 2018 en 2019. Zijn tegenstander in de halve finale komt uit de partij tussen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev en de nummer 5 van de plaatsingslijst Stefanos Tsitsipas uit Griekenland.