Tennisster Halep binnenkort in Homburg terug op de baan

Tennisster Simona Halep keert nog deze maand terug op de baan. De Roemeense nummer 3 van de wereld maakt op 20 juni haar opwachting op het Duitse grastoernooi in Bad Homburg. Ze ontbreekt momenteel op Roland Garros wegens een blessure aan een kuit.

Tijdens een partij in de tweede ronde van het toernooi in Rome op 12 mei was Halep geblesseerd geraakt. “Ik ben heel blij dat ik binnenkort weer kan spelen”, liet ze weten. “Het gaat goed en het mooiste van alles is dat ik straks vermoedelijk weer voor publiek in actie kan komen.”