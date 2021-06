Tennisster Pavlioetsjenkova naar halve finale Roland Garros

Tennisster Anastasia Pavlioetsjenkova heeft voor het eerst de halve finale van Roland Garros bereikt. De 29-jarige Russin versloeg in een lange partij na ruim tweeënhalf uur Elena Rybakina uit Kazachtstan: 6-7 (2) 6-2 9-7.

Voor de als 31e geplaatste Pavlioetsjenkova is het de eerste keer dat ze de laatste vier haalt in een grandslamtoernooi. Ze haalde eerder op alle vier de grandslams de kwartfinales. Het is de 52e keer dat de Russin deelneemt aan een grandslamtoernooi.

Pavlioetsjenkova en haar dubbelpartner Rybakina, de nummer 21 van de plaatsingslijst, maakten er een spannende partij van. De speelster uit Kazachstan liep in de eerste set uit naar 4-1, maar leverde die voorsprong ook weer in. In de tiebreak kwam ze op 5-0 en die marge leverde ze niet meer in.

De Russin herstelde zich echter met een sterkte tweede set die ze met twee breaks won. In de beslissende derde set gaven de twee elkaar nauwelijks iets toe. Pavlioetsjenkova nam op haar eigen service steeds een game voorsprong en haar tegenstandster maakte weer gelijk. Tot 8-7. Op het eerste matchpoint voor de Russin sloeg Rybakina een dubbele fout.

“Ik voel zo veel emoties nu ik voor de eerste keer de halve finale van een grandslamtoernooi haal”, zei Pavlioetsjenkova. “Het is mentaal heel lastig om tegen een vriendin te spelen. Ik was vanochtend al heel zenuwachtig. Het belangrijkste was om haar service goed terug te krijgen.”

In de halve finale neemt ze het op tegen de verrassende Sloveense tennisster Tamara Zidansek. De nummer 85 van de wereld bereikte de laatste vier in Parijs door ook de Spaanse Paula Badosa te verslaan: 7-5 4-6 8-6.