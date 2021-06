Topviroloog Japan bang voor verspreiding corona tijdens Spelen

Een Japanse topviroloog heeft de weerstand in Japan tegen het doorgaan van de Olympische Spelen verder aangewakkerd. Professor Hiroshi Oshitani, een van de regeringsadviseurs in de coronapandemie, heeft gewaarschuwd voor de verspreiding van het virus tijdens de Spelen in Tokio.

“De regering en het organiserend comité, inclusief het Internationaal Olympisch Comité, blijven zeggen dat ze een veilige Olympische Spelen houden. Maar iedereen weet dat er een risico is. Het is 100 procent onmogelijk om een ​​Olympische Spelen te houden zonder risico op verspreiding van infecties in Japan en ook in andere landen na de Spelen”, aldus Oshitani in de Britse krant The Times.

“Er zijn landen die niet veel coronagevallen hebben en landen die ook geen varianten van het virus hebben. De Olympische Spelen moeten er niet voor zorgen dat het virus naar deze landen wordt verspreid. Veel landen hebben ook nog geen vaccin”, aldus de viroloog.

De Spelen beginnen op 23 juli. Strikte hygiënevoorschriften zijn opgesteld om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom en het is allerminst zeker dat Japanners de sportwedstrijden kunnen bezoeken.

In Tokio en andere regio’s is nog altijd de noodtoestand van kracht vanwege de toegenomen besmettingen. Deze duurt waarschijnlijk tot 20 juni. De Japanse minister Tamayo Marukawa van Olympische zaken liet dinsdag weten dat een nieuwe uitstel van de Spelen onmogelijk is. Ze reageerde op berichten in de Britse media waarin belangrijke sponsors voorstellen het evenement een paar maanden later te houden, als de pandemie onder controle is.

Marukawa wees erop dat de eerste buitenlandse sporters al zijn aangekomen in Japan voor trainingskampen en betoogde ook dat het heel moeilijk zou worden de olympische sportaccommodaties in de maanden september en oktober beschikbaar te hebben.