Vaccinatie verplicht voor stafleden van Amerikaanse atleten

De stafleden van de Amerikaanse atleten die in aanmerking komen voor de Olympische Spelen van Tokio zijn verplicht zich te laten vaccineren. De atleten zelf hebben vrije keus. De heeft de bond van de Amerikaanse atletiek, USA Track & Field (USATF), laten weten.

Topman Max Seigel van USATF zei dat voor zover hem bekend geen enkele atleet had geweigerd. “We hebben heel veel aan voorlichting gedaan en heel nadrukkelijk geadviseerd aan de sporters zich te laten vaccineren. Volgens mij heeft iedereen de boodschap begrepen. Maar we hebben het niet verplicht. Duidelijk is dat iedereen inmiddels heel goed weet hoe een infectie te voorkomen.”

Coaches en andere stafleden hebben die vrijheid van keus niet. Zonder vaccinatie gaan ze niet mee naar Japan. Al tijdens de selectiewedstrijden, midden juni in Eugene, Oregon, moet alle ‘omstanders’ een prik hebben gehad. “Anders mogen ze niet meer in de buurt van onze atleten komen”, aldus Seigel. Volgens de bestuurder zijn de Amerikaanse coronaregels strenger dan die van het organisatiecomit√© in Japan.