Atleten in Tokio ook met GPS gevolgd

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio zullen atleten ook met GPS gevolgd worden, in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregel geldt tevens voor journalisten, zo liet directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité weten.

Er werd expliciet bij vermeld dat het niet de bedoeling is de betrokkenen bij iedere beweging daadwerkelijk in de gaten te houden. Mocht een atleet onverhoopt echter besmet raken, dan kan via het systeem gemakkelijker worden getraceerd met wie deze in contact is geweest.

In Japan zijn nog steeds grote zorgen dat de Olympische Spelen een toename van het aantal besmettingen zullen veroorzaken. Veel mensen uit het land zien liever dat het evenement net als vorig jaar niet doorgaat.