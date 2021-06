Griekse tennisster Sakkari schakelt titelhouder Swiatek uit

De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft op Roland Garros voor een verrassing gezorgd door in de kwartfinales titelhoudster Iga Swiatek uit te schakelen. Het werd 6-4 6-4 voor de nummer 18 van de wereld.

De 25-jarige Sakkari wist nooit eerder door te dringen tot de laatste acht op een grandslamtoernooi. In Parijs kwam ze nog nooit verder dan de derde ronde. “Vanochtend toen ik wakker werd heb ik mezelf verteld dat ik er vooral van moest genieten. Dit was een grote wedstrijd in een van de mooiste tennisstadions ter wereld”, zei Sakkari na de zege.

Na een uur en 35 minuten maakte Sakkari het af op haar derde wedstrijdpunt. Na twee matchpoints gemist te hebben, maakte ze het af met een sterke tweede service, die Swiatek dwong tot een fout met haar forehand.

Bij een 6-4 2-0-achterstand werd Swiatek buiten de baan behandeld. Ze keerde vervolgens terug op de baan met een ingepakt rechterbovenbeen. Ze wist in het restant de break achterstand echter niet meer ongedaan te maken. De sterk serverende Sakkari stond op haar eerste service slechts zes punten af en sloeg vijf aces.

Sakkari neemt het in de halve finales op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova, die eerder op de dag de Amerikaanse Cori Gauff in twee sets versloeg.

De Poolse Swiatek (20), de mondiale nummer 9, schreef Roland Garros vorig jaar zonder setverlies op haar naam. Ook dit jaar had ze nog geen set verloren.

De andere halve finales gaat tussen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova en Tamara Zidansek uit Sloveniƫ.