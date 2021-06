Hockeyer Brinkman na ‘steady poulefase’ op EK ‘in startblokken’

Thierry Brinkman ziet het duel met België in de halve finales van het EK hockey met vertrouwen tegemoet. Oranje werkte woensdagavond tegen Wales aan het zelfvertrouwen en scorend vermogen en werd na de 6-0-zege groepswinnaar.

Het duel met het zwakke Wales leek uit te draaien op een 5-0-overwinning, waardoor Oranje het in de halve finales zou moeten opnemen tegen Engeland. Omdat Billy Bakker in de slotseconden toch nog voor de 6-0 tekende, passeerde Nederland op de valreep Duitsland, waardoor toch regerend Europees kampioen België donderdag de tegenstander is.

“Ik geloof niet zo in dingen ontlopen, want op dit niveau wordt dat altijd afgestraft. Volgens mij werkt het niet zo”, zei Brinkman na een potje zomeravondhockey in het Wagener Stadion. Oranje leidde tegen Wales na 10 minuten al met 3-0 en kon rouleren en wat experimenteren.

“Het was een redelijke wedstrijd, maar we wisten van tevoren al dat Wales niet de allersterkste tegenstander was. Of het toernooi nu pas echt begint? Dat denk ik niet. In een toernooi met maar drie groepsduels moet je alle momenten die je hebt aangrijpen om in het toernooi te groeien”, aldus de 26-jarige speler van Bloemendaal.

“Je moet het toernooi vanaf minuut één aanvliegen en ik denk dat we een steady poulefase hebben gedraaid en goed bezig zijn. Persoonlijk zit ik ook lekker in het toernooi en ik zit in de startblokken voor de halve finales.”

Brinkman kan met Oranje zijn derde Europese titel veroveren. Twee jaar geleden ging de titel naar België, dat ook regerend wereldkampioen is. “Ze hebben veel individuele kwaliteiten en hebben Arthur Van Doren die van achteruit het spel bepaalt. Verder hebben ze veel power, een heel goede strafcorner en een goede keeper. Ze zijn al lang bij elkaar en hebben veel ervaring in de ploeg”, aldus Brinkman, die eind mei in de Pro League nog met zijn ploeg met 4-0 te sterk was voor de Belgen.

In dat duel vervulde aanvaller Brinkman samen met Mirco Pruijser een hoofdrol. “Thierry en ik hebben een goede connectie samen en daar zijn we vanaf dag 1 van ieder toernooi naar op zoek”, aldus Pruijser, die dinsdag twee keer trefzeker was. “Die connectie zie je dit toernooi ook weer terugkomen.”

Woensdag bereidt Oranje, dat in een bubbel verblijft, zich in het Hilton in Amsterdam-Zuid ontspannen voor op het treffen met de zuiderburen. “Dit toernooi doen we niet veel andere dingen dan in het hotel zitten of naar het Wagener om los te lopen of een wedstrijd te spelen”, aldus Brinkman. “Gelukkig hebben we bij het hotel een grote binnentuin, waar we lekker in de schaduw kunnen zitten. Verder is het een kwestie van veel spelletjes spelen, want we hebben van de sponsor een hele doos gekregen met bordspelletjes.”

Nederland – België is donderdag om 20.00 uur.