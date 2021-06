Judoka De Wit verliest in halve finales WK en strijdt om brons

Het is Frank de Wit op de WK judo in Boedapest niet gelukt zich te plaatsen voor de eindstrijd in de klasse tot 81 kilogram. De 25-jarige De Wit verloor in de halve finales op ippon van Tato Grigalasjvili uit Georgië.

Grigalasjvili had De Wit al na 23 seconden op zijn rug liggen en schreeuwde het uit van vreugde. Grigalasjvili is de nummer 4 van de wereld, De Wit is de mondiale nummer 5.

In de strijd om een bronzen plak neemt De Wit, die in aanloop naar de halve eindstrijd vier partijen had gewonnen in Boedapest, het op tegen de Japanner Sotaro Fujiwara, de nummer 18 van de wereld.