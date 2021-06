Nadal met ijzersterk tennis naar laatste vier op Roland Garros

Tennisser Rafael Nadal heeft de laatste vier op Roland Garros bereikt. De Spaanse titelverdediger en dertienvoudig winnaar van het Franse grandslamtoernooi had het drie sets lastig tegen de Argentijn Diego Schwartzman. Hij wist de partij met ijzersterk tennis in de derde set toch in zijn voordeel om te draaien en won na vier sets: 6-3 4-6 6-4 6-0.

Nadal is als derde geplaatst in Parijs. Hij trof in Schwartzman een tegenstander die hem vorig jaar in Rome een keer op gravel had verslagen. De als tiende geplaatste Argentijn haalde in Nadal het beste naar boven. Nadat de 35-jarige Spanjaard de spannende derde set won, walste hij in de vierde set over Schwartzman heen en besliste hij de partij met zijn eerste matchpoint na 2 uur en 45 minuten.