Teambaas Roberts verlaat Formule 1-renstal Williams

Teambaas Simon Roberts vertrekt bij het Formule 1-team Williams als gevolg van een interne reorganisatie. Directeur Jost Capito neemt de taken van de teambaas erbij, meldt de Engelse renstal.

De familie Williams heeft het raceteam augustus vorig jaar overgedaan aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital en sindsdien is de organisatie aan het veranderen. Roberts kwam in juni bij het team en kreeg de taak het team te leiden in de overgangsfase. In december werd hij de teambaas.

Capito heeft besloten dat de hele managementstructuur van Williams wel efficiƫnter kan en om die reden is er voor Roberts geen rol meer in het team, dat een roemrucht verleden heeft in de Formule 1, maar de afgelopen jaren constant in de achterhoede bivakkeert.

George Russell en Nicholas Latifi zijn de wedstrijdrijders van dit seizoen bij Williams. Zij hebben na zes grands prix nog geen WK-punt verdiend. Williams heeft zelfs vanaf juli 2019 geen enkel punt gescoord in het kampioenschap.