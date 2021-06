Tennisser Tsitsipas in Parijs langs Medvedev

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft de halve finale van Roland Garros bereikt. De Griek, als nummer 5 geplaatst, versloeg in Parijs Daniil Medvedev in drie sets, 6-3 7-6 (3) 7-5.

De ontknoping was ietwat vreemd. Bij matchpoint voor zijn tegenstander serveerde de Rus onderhands, onder druk nadat hij in de game een voorsprong van 40-0 had weggeven. Tsitsipas trapte er niet in. “Ik heb mentale veerkracht getoond in die laatste fase”, keek hij terug. “Hij stond op het punt een tiebreak af te dwingen. Maar ik gaf niet op. Dat gaf de doorslag.”

“Ik speelde vandaag tegen één van de beste spelers van de wereld”, vervolgde Tsitsipas. “Aanvankelijk was ik blij dat ik hem aardig kon bijhouden. Gelukkig kon ik me al snel in de partij verbeteren. Ik groeide in de wedstrijd. Volgens mij was het de beste partij die ik tot nu toe heb gespeeld deze week. Maar ik ben er nog niet. Om mijn doel hier te bereiken zal ik nóg beter moeten gaan spelen.”

Misschien kon de Griek zich vooraf wel de favoriet noemen, aangezien hij de laatste weken had gewonnen op het gravel van Monte Carlo en Lyon. In onderlinge confrontaties echter was de stand 6-1 in het voordeel van Medvedev. Bovendien leek de Rus, als tweede geplaatst, een ander mens in vergelijking met zijn voorgaande optredens in Parijs. In vier pogingen had hij er de afgelopen jaren geen partij gewonnen.

Groot waren de verschillen niet. In de eerste en de derde set was het onderscheid slechts één break. In de tweede, die eindigde in een tiebreak, gaf Medvedev zelfs twee setpoints weg. In de toegift trok Tsitsipas echter het initiatief meteen naar zich toe en won afgetekend.

Tsitsipas haalde vorig seizoen in Parijs ook al de halve finale. De Duitser Alexander Zverev is nu de volgende tegenstander van de Griek.