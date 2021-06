Wielrenner Bissegger wint vierde rit Ronde van Zwitserland

Wielrenner Stefan Bissegger heeft de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitser van EF Education won na 171 kilometer tussen Sankt Urban en Gstaad de sprint van zijn twee overgebleven medevluchters, Benjamin Thomas uit Frankrijk en de Amerikaan Joey Rosskopf.

Een kopgroep van vier kreeg in de rit naar Gstaad een ruime voorsprong van het peloton. Met nog de beklimming van de Saanenmöser te gaan lagen de koplopers ruim zeven minuten voor op de groep, met daarin leider Mathieu van der Poel. Zijn ploeg was al eerder in de rit gestopt met de jacht op de kopgroep en kwam uiteindelijk op ruim 5 minuten binnen. Mike Teunissen was de beste Nederlander op de achtste plaats.

Mathieu van der Poel kwam in het peloton als 74e over de streep, maar houdt de leiding in het algemeen klassement. De Nederlands kampioen, die de tweede en derde etappe won, heeft 1 seconde voorsprong op de Fransman Julian Alaphilippe en 4 seconden op de Zwitser Stefan Küng. Maar de kopman van Alpecin-Fenix had al aangegeven dat hij zijn leiderstrui in de bergetappes waarschijnlijk niet zou gaan verdedigen.

De etappe van donderdag gaat van Gstaad naar Leukerbad en eindigt na 175 kilometer bergop op 1385 meter hoogte. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag.