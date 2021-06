Wielrenner Van Aert moet oude ploeg 662.000 euro boete betalen

Wielrenner Wout van Aert moet zijn voormalige ploeg Sniper Cycling alsnog een forse boete betalen wegens contractbreuk. Het arbeidshof in Antwerpen heeft in de slepende zaak bepaald dat de Belg zijn oude werkgever 662.000 euro verschuldigd is. De renner heeft volgens het hof destijds zijn contract “ten onrechte wegens dringende redenen beëindigd”.

Van Aert – onder meer winnaar van de Amstel Gold Race, Milaan-Sanremo en drie Touretappes – zegde in september 2018 eenzijdig het contract bij de ploeg van Nick Nuyens op. Hij voerde toen ‘dringende redenen aan’. Door een voorgenomen fusie met een andere ploeg zou hij zijn sportieve ambities niet kunnen waarmaken. Zijn contract bij Sniper Cycling zou aflopen op 31 december 2019.

De ploeg van Nuyens stapte uit onvrede naar de rechter en eiste 1,1 miljoen euro schadevergoeding wegens contractbreuk. De rechtbank in Mechelen stelde in november 2019 Van Aert in het gelijk en bepaalde dat de renner geen boete hoefde te betalen. De Belg had inmiddels al een contract getekend bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

Sniper Cycling stapte vervolgens naar de arbeidsrechter en eiste een zogeheten verbrekingsvergoeding van 1,2 miljoen euro. Deze keer kreeg de ploeg wel gelijk, maar de rechter halveerde wel de financiële eis.