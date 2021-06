Australische zwemster hekelt ‘perverselingen’ en mijdt de Spelen

De Australische zwemster Madeline Groves, die bij de Olympische Spelen van Rio 2016 twee zilveren medailles veroverde, heeft zich afgemeld voor de olympische trials in Adelaide. De 26-jarige Groves kan zich daardoor niet kwalificeren voor de Spelen van Tokio. In een stevige boodschap op haar sociale media haalde ze uit naar “alle vrouwenhatende perverselingen” in haar sport.

Onduidelijk is wat precies de reden is dat Groves zich heeft teruggetrokken voor de trials, die zaterdag in Adelaide beginnen. Op Instagram maakte ze eerst in een formeel bericht bekend niet mee te doen. Ze zei heel benieuwd te zijn wie zich gaat plaatsen voor de Spelen en wenste alle andere zwemmers succes.

Enkele uren later schreef Groves: “Laat dit een les zijn voor alle vrouwenhatende perverselingen in de sport en hun hielenlikkers: je kunt jonge vrouwen en meisjes niet langer uitbuiten, dingen over hun lichaam zeggen of ze proberen te manipuleren, en dan verwachten dat ze jou vertegenwoordigen zodat je je jaarlijkse bonus kunt verdienen. Die tijd is voorbij.”

Groves maakte eind vorig jaar via haar sociale media bekend een klacht te hebben ingediend over een man die naar haar staarde toen ze haar badpak aan had. Hij zou ook ongepaste dingen hebben gezegd. Het ging volgens de zwemster om “een bekende coach”, die later promotie maakte bij de Australische bond.