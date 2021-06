Bondscoach opgelucht: geen ernstige blessure handbalster Groot

Handbalster Nycke Groot sluit over een aantal dagen aan op Papendal bij het Nederlands team, dat zich voorbereidt op de Olympische Spelen. De speelster van Odense heeft geen ernstige blessure opgelopen bij haar val afgelopen zondag in de Deense bekerfinale, zegt bondscoach Emmanuel Mayonnade.

“Alles is in orde. Ze is al op Papendal geweest voor een medische check en ze heeft niets gebroken in haar schouder. Met een paar dagen rust kan ze de training oppakken. Een hele opluchting, want de val zag er lelijk uit en ik maakte me best zorgen’’, aldus de bondscoach, die Groot heeft overgehaald terug te keren in Oranje na een afwezigheid van meer dan twee jaar.

Groot (33) stopte na een reeks succesvolle jaren in januari 2019 bij Oranje. Ze veroverde met het Nederlands team zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016, waar ze ook gekozen werd tot beste speelster. Op het WK van 2017 én het EK van 2018 werd het brons. Ze was er niet meer bij toen Oranje eind 2019 de wereldtitel veroverde.

Mayonnade kan een spelverdeelster van het kaliber Groot op de Spelen in Tokio goed gebruiken, te meer omdat het hoogst onzeker is of de aan haar knie geblesseerde Estavana Polman op tijd fit is. “Ik heb veel gesproken met Nycke en we hebben een deal gesloten”, aldus de bondscoach. “Zij wil graag erbij zijn en weer trainen met het team, maar als het niet gaat zoals zij wil en het gevoel is niet goed, dan stopt ze. Hetzelfde geldt voor mij; ze is een geweldige speelster en ik wil haar er dolgraag bij, maar als ik denk dat het niet gaat zoals ik wil, kan ik afscheid van haar nemen. Zo staan we er allebei in. Het betekent dat we elke dag bekijken hoe het gaat. Ik weet op dit moment dus ook niet of ze erbij is in Tokio.’’