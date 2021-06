Buchmann rijdt toch de Tour, maar in dienst van Kelderman

De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann doet toch mee aan de Tour de France, maar hij rijdt wel in dienst van zijn ploeggenoot Wilco Kelderman van Bora-hansgrohe. De teamleiding had Kelderman begin dit jaar al aangewezen als kopman, omdat het parcours met twee tijdritten hem beter ligt dan Buchmann.

De 28-jarige Duitser, vierde in de Tour van 2019, wilde dit jaar voor een podiumplaats gaan in de Ronde van Italiƫ. Hij kwam in de vijftiende etappe echter ten val en liep daarbij een hersenschudding op. De nummer 6 van het klassement moest de Giro verlaten.

“De motivatie is snel weer terug gekomen”, zei Buchmann, die afgelopen week op een trainingskamp in Livigno tot de conclusie kwam dat hij fysiek weer in orde is. “Ik voel me fit, het moet alleen blijken of ik in topvorm kan zijn in de Tour. Ik heb me niet maanden kunnen voorbereiden, zoals wel voor de Giro. Daarom ga ik niet voor het klassement in de Tour. Wilco is de kopman die zich optimaal heeft kunnen voorbereiden. Hij is onze duidelijke nummer 1, ik steun hem waar nodig.”

Vorig jaar kwam Buchmann vanwege rugklachten niet verder dan de 38e plek in het eindklassement van de Tour.