Carapaz fietst Van der Poel uit leiderstrui in Zwitserland

Wielrenner Richard Carapaz heeft in de Ronde van Zwitserland de gele leiderstrui overgenomen van Mathieu van der Poel. De Ecuadoraanse kopman van Ineos-Grenadiers won de vijfde etappe, een bergrit over 175,2 kilometer van Gstaad naar Leukerbad. Carapaz duelleerde op de slotklim naar de finish met zijn medevluchter Jakob Fuglsang om de ritwinst.

De Canadees Michael Woods eindigde op 39 seconden als derde, met onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe in zijn kielzog. Antwan Tolhoek en Sam Oomen van Jumbo-Visma konden lang mee in de voorste groep, maar moesten in de klim naar Leukerbad lossen. Oomen kwam als tiende aan op 1.22 minuten, Tolhoek arriveerde als elfde op 2.17.

Carapaz, in 2019 winnaar van de Ronde van Italiƫ, heeft in het algemeen klassement 26 seconden voorsprong op Fuglsang.

Van der Poel, die al twee etappes op zijn naam schreef, trok ook in de vijfde etappe ten aanval. Hij reed weg met drie anderen en de vier kregen wel wat ruimte voor hun ontsnapping, maar meer dan 4 minuten werd de voorsprong niet. Nog voor de voet van de voorlaatste klim naar Erschmatt, op zo’n 28 kilometer van de meet, liet de wereldkampioen veldrijden zich inrekenen door het peloton. Hij reed vervolgens rustig de etappe uit en verloor 20 minuten op ritwinnaar Carapaz.

De Colombiaan Esteban Chavez ontsnapte op de 8 kilometer lange klim naar Erschmatt. Hij kwam als eerste boven, maar ging in de afdaling bijna onderuit. Fuglsang voegde zich kort daarna bij hem. In de slotklim reed de Deen van Astana al snel weg bij Chavez, maar een ontketende Carapaz reed vanuit de eerste groep het gat naar Fuglsang in rap tempo dicht. Het duo nam geleidelijk afstand van de achtervolgers en sprintte uiteindelijk om de dagzege.

Tom Dumoulin kon in zijn eerste koers als teruggekeerde profrenner niet met de beste klimmers mee. Hij kwam als 51e binnen op 12.25. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag.