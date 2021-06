Handbalbondscoach Mayonnade vreest dat Polman niet naar Tokio kan

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters houdt een hele kleine slag om de arm, maar hij verwacht niet dat sterspeelster Estavana Polman mee kan naar de Olympische Spelen. “Ze sprak een paar weken geleden zelf van 2 procent kans en ik denk niet dat het percentage de afgelopen weken is veranderd; 2 procent is niet veel. Ik geloof op dit moment niet dat ze het haalt”, aldus de Fransman.

Polman was net teruggekeerd in de selectie van Oranje na een maandenlange revalidatie van een gescheurde kruisband, toen het onlangs weer misging tijdens een wedstrijd van haar Deense club Esbjerg. Ze heeft schade opgelopen aan de meniscus van haar rechterknie en is opnieuw een revalidatietraject gestart.

“Estavana had zo hard gewerkt om terug te komen en ik was ervan overtuigd dat ze in vorm zou zijn voor Tokio, maar deze nieuwe tegenslag is een dreun. Ze is een speciale speelster. Estavana is heel belangrijk voor het team; ze zorgt voor de sfeer in de ploeg, maar gaat ook altijd voorop in de strijd en iedereen bouwt op haar. Dus zonder haar wordt het heel lastig in Tokio.”

Goud is niettemin het doel van de handbalsters van Oranje, die vijf jaar geleden in Rio op de vierde plaats eindigden. Toen was Polman erbij, evenals bij het WK van 2019, toen de handbalsters de wereldtitel veroverden en Polman tot beste speelster van het toernooi werd uitgeroepen.

“De technisch directeur heeft gezegd dat we voor goud gaan en ik zal die ambitie niet veranderen”, zegt Mayonnade. “Ik heb wel gezegd dat als we een medaille willen halen in Tokio, we dan al onze beste speelsters nodig hebben. Dat heeft de ervaring van de afgelopen toernooien mij geleerd. Op het vorige EK misten we Estavana en ik slaagde er niet in een goede vervangende combinatie in de aanval te vinden. Dus als wij zonder haar naar Tokio gaan, zal het een geweldige prestatie zijn als we een medaille winnen.”