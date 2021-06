Hockeyers naar finale EK na zege via shoot-outs op België

De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de finale van het EK in eigen land. De ploeg van Max Caldas won in Amstelveen via shoot-outs van regerend kampioen België. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2.

Oranje won de beslissende shoot-out-serie met 3-1. Jorrit Croon benutte de beslissende shoot-out. Ook Jeroen Hertzberger en Thijs van Dam waren succesvol met een shoot-out.

In de shoot-out-serie werd er veelvuldig een beroep gedaan op de videoscheidsrechter. Een treffer van de Belgen werd afgekeurd omdat de bal niet binnen acht seconden de doellijn had gepasseerd. Vlak voor de winnende shoot-out van Croon mocht Arthur Van Doren zijn shoot-out opnieuw nemen, omdat de Nederlandse keeper Pirmin Blaak te vroeg van de doellijn was gekomen. In de herkansing pareerde Blaak de inzet van Van Doren opnieuw, maar via de videoscheids probeerde België opnieuw gelijk te krijgen. Ze beweerden dat Blaak een overtreding had gemaakt. Ditmaal stelde de videoscheids de Belgen in het ongelijk, waarna Croon hard raak pushte en werd bedolven onder zijn ploeggenoten.

België had twee keer de leiding in het Wagener Stadion, waar deze week publiek welkom is. De Belgen kwamen in het derde kwart op voorsprong via Nicolas de Kerpel, die profiteerde van een foute pass van Glenn Schuurman. In het laatste kwart maakte Seve van Ass gelijk, maar niet veel later bezorgde Alexander Hendrickx de Belgen via een strafcorner opnieuw een voorsprong. In de laatste minuten kwam Oranje opnieuw op gelijke hoogte, omdat ook Jip Janssen een strafcorner benutte.

In de laatste minuten van de reguliere speeltijd was de sfeer grimmig. Zo kregen Sander de Wijn (Nederland) en Victor Wegnez (België) een groene kaart. De Wijn wegens een harde overtreding, Wegnez omdat hij De Wijn vervolgens hard duwde. Er ontstond een opstootje met meerdere spelers.

Oranje neemt het zaterdag in de finale op tegen Duitsland, dat eerder op de dag met 3-2 te sterk was voor Engeland. In de groepsfase speelde Nederland met 2-2 gelijk tegen de Duitsers. Nederland gaf toen een 2-0-voorsprong uit handen.

De Belgen zijn ook regerend wereldkampioen. Vrijdag nemen ook de hockeysters het bij de laatste vier op tegen België.