Judoka Vermeer na succes op WK: er is wel een stijgende lijn, ja

Op alle grote toernooien waaraan Sanne Vermeer (-63 kg) dit seizoen deelnam, stond ze op het podium. Woensdag gebeurde dat op het wereldkampioenschap in Boedapest, waar de 23-jarige Friezin brons veroverde. Of ze beter is dan ooit? “Ik mag in elk geval wel zeggen dat er sprake is van een stijgende lijn, ja”, reageert ze vanuit de Hongaarse hoofdstad.

De tegenspoed uit recente tijden lijkt al bijna te zijn vergeten. Een zware blessure hield Vermeer lange tijd aan de kant. “Misschien kwam het wel goed uit dat ik tijdens corona geblesseerd was”, denkt ze achteraf. “Het was een periode waarin niemand iets deed. Ik had daarom alle tijd om te revalideren, zonder dat ik iedereen maar overal in actie zag komen. Vermoedelijk heeft me dat wel wat geholpen.”

Zo ging ze dit jaar verder waar ze eerder gebleven was. Er was al brons, voor de tweede keer, bij de Europese titelstrijd in Lissabon. Podiumplaatsen waren er verder bij de World Masters in Doha en de grand slams in Tel Aviv en Kazan. “Ik had dat zeker allemaal niet verwacht. Achteraf kan ik alleen maar zeggen dat mijn revalidatie niet zo confronterend was. Ik was niet de enige die thuis zat. De prestaties zijn gelukkig goed nu. Opzienbarend? Dat weet ik eigenlijk niet.”

Normaal gesproken zou ze zich nu tot de favorieten kunnen rekenen voor de Olympische Spelen, de komende zomer in Tokio. Door haar blessures én goede prestaties van Juul Franssen in dezelfde klasse was de keuze voor Tokio 2020 echter al gemaakt. Franssen gaat. De commissie besloot de beslissing niet meer te herzien, toen ‘Tokio’ met een jaar werd verschoven en Vermeer haar rentree maakte.

Dat heeft zich van zich afgezet. “Ik wist het al vroeg en heb me erbij neergelegd. Natuurlijk ben ik in vorm nu en had ik in Tokio heel graag meegedaan. Maar het is anders gelopen. Misschien heeft het me ook wel geholpen. Ik kan nu in alle vrijheid judoën op de toernooien. Het ging om mijn voorbereiding, om mijn herstel. Ik had niet de druk van kwalificatie. Had ik die wel gehad, dan was het mogelijk allemaal wel wat anders gelopen.”

De wereld van het judo bereidt zich voor op Tokio, veel andere toernooien zijn er voorlopig niet. Vermeer: “Ik ga lekker uitrusten. Even rustig aan doen en dan verder kijken. Parijs 2024 is al over drie jaar. Dat is niet zo heel ver meer weg.”