Krejcikova overleeft matchpoint en bereikt finale Roland Garros

De Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova heeft op sensationele wijze de eindstrijd bereikt op Roland Garros. De 25-jarige Krejcikova, die een wedstrijdpunt overleefde, versloeg de Griekse Maria Sakkari in een partij van 3 uur en 18 minuten met 7-5 4-6 9-7.

Zaterdag neemt Krejcikova het in de finale op tegen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die eerder op de dag Tamara Zidansek uit Slovenië had verslagen. Beide speelsters stonden nooit eerder in de eindstrijd van een grandslamtoernooi.

Sakkari wist haar knappe zege van een dag eerder op titelhoudster Iga Swiatek geen passend vervolg te geven. Ze kreeg op 5-3 in de derde set een matchpoint, maar dat werd door haar opponente weggewerkt met een gedurfde backhand, die ze na een sterke service in één keer uit de lucht nam.