Nederlands-Belgische basketbalcompetitie met 22 clubs

De gecombineerde competitie voor basketbalclubs uit Nederland en België gaat bestaan uit 22 deelnemers. De competitie krijgt de naam BNXT League en start op 24 september. De twaalf Nederlandse clubs die nu meedoen aan de Dutch Basketball League (DBL) hebben allemaal een licentie gekregen, evenals de tien clubs uit de Belgische EuroMillions Basketball League.

Eind vorig jaar bereikten de organisatoren van de twee competities een akkoord over een samensmelting. De gecombineerde competitie had in eerste instantie BeNeLeague als werktitel.

“We zijn verheugd dat alle clubs die in december 2020 volmondig ‘ja’ hebben gezegd tegen de oprichting van de gezamenlijke league nu ook daadwerkelijk hun licentie hebben verkregen voor de BNXT League”, zegt voorzitter Ramses Braakman van de DBL. “We zijn dit project twee jaar geleden met elkaar aangevangen en kijken met veel enthousiasme uit naar de start in september.

Het seizoen begint met twee nationale competities, waarin alle teams een gelijk aantal wedstrijden spelen. De beste vijf van elk land komen samen in een Golden Group. De Nederlandse clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Belgische clubs. De ploegen die niet tot de top 5 behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens tien wedstrijden. De play-offs zullen ook uit een nationaal gedeelte bestaan. Daar komt de Nederlandse kampioen uit.