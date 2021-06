Schreeuwende Djokovic: ontlading van opgekropte emoties

Tennisser Novak Djokovic liet na zijn zege (6-3 6-2 6-7 (5) 7-5) op de Italiaan Matteo Berrettini zijn emoties de vrije loop en schreeuwde het uit op de gravel van het Court Philippe-Chatrier in Parijs. “Het was een ontlading van alle emoties die ik had opgekropt”, zei de Serviër na zijn partij, die korte tijd werd onderbroken zodat het publiek de tribunes kon verlaten vanwege de avondklok.

“Na het vertrek van alle fans en de kleine pauze was het niet gemakkelijk om ritme te vinden. Het was een heel lastige wedstrijd voor me”, zei Djokovic, die zijn tegenstander prees. “Misschien had ik in de tiebreak het al af kunnen maken, maar ik ben blij dat ik heb gewonnen.” De sfeer voordat de mensen naar huis moesten, was volgens Djokovic geweldig. “Ik ben blij dat ik mocht ervaren om in de nachtsessie voor het publiek te spelen.”

Djokovic treft vrijdag in halve finale van Roland Garros titelverdediger Rafael Nadal. “Ik zal waarschijnlijk Rafa aanwijzen als de grootste rivaal die ik ooit in mijn carrière heb gehad”, zei de nummer één van de wereld, die vorig jaar in de finale van Parijs van Nadal verloor. “De verwachting voor de wedstrijd tegen hem, iedere wedstrijd, iedere ondergrond, iedere gelegenheid, is altijd anders dan alle andere.”

Djokovic won het Franse grandslamtoernooi één keer, in 2016. De Spanjaard pakte vorig jaar zijn dertiende titel op Roland Garros.