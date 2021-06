Tennisster Arantxa Rus heeft zich bij de laatste vier geschaard op het WTA-toernooi in het Kroatische Bol. De als tweede geplaatste Rus was in de kwartfinales met 1-6 7-5 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Claire Liu, de nummer 130 van de wereld.

In de halve eindstrijd neemt de 30-jarige Rus, de mondiale nummer 83, het op tegen de Roemeense Irina Bara.

Rus, die nog nooit een WTA-titel heeft veroverd, bleef vorige week op Roland Garros in de openingsronde steken.