Turner Zonderland in onzekerheid over World Cup in Doha

Turner Epke Zonderland staat voorlopig op de deelnemerslijst voor de World Cup van eind deze maand in Doha. Of Zonderland daadwerkelijk in actie zal komen bij het evenement tussen 23 en 26 juni in Qatar is volgens bondscoach Bram van Bokhoven nog onbekend.

Die beslissing hangt volgens Van Bokhoven af van de eventuele deelname van Hidetaka Miyachi, de Japanner waaraan Zonderland zijn olympisch ticket in theorie nog zou kunnen kwijtraken.

Miyachi kan, indien hij in actie komt in Doha, genoeg punten vergaren om Zonderland nog te passeren op de olympische ranglijst. “We hebben Epke daarom vooralsnog ingeschreven, maar of hij meedoet, bepalen we na het zien van de definitieve deelnemerslijst. Ik acht de kans klein dat Miyachi in actie gaat komen”, zegt Van Bokhoven.

Zonderland leek vorig jaar al zeker van deelname in Tokio toen Miyachi niet vermeld stond op de deelnemerslijst voor Doha, die aanvankelijk in maart 2020 zou worden gehouden. Van Bokhoven verwacht dat de deelnemerslijst voor Doha later deze week bekend wordt.

Indien Zonderland niet afreist, doet hij op 26 juni mee aan de interland met Groot-Brittanniƫ in Rotterdam.