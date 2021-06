Basketballers Bucks komen in play-offs NBA terug tegen Nets

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de spanning teruggebracht in de play-offs van de NBA tegen Brooklyn Nets. De Bucks wonnen voor eigen publiek het derde duel in de best-of-sevenserie met 86-83. De Nets hadden de eerste twee ontmoetingen in New York gewonnen.

Khris Middleton maakte 35 punten voor de Bucks, zijn teamgenoot Giannis Antetokounmpo gooide er 33 bij elkaar. De twee uitblinkers pakten ook respectievelijk 15 en 14 rebounds. Bij de Nets moest het vooral komen van Kevin Durant, die 30 punten maakte. In de slotseconde probeerde Durant met een schot van ver een verlenging af te dwingen, maar zijn poging belandde op de ring. “Het zag er goed uit, maar gelukkig ging die bal er niet in”, zei Antetokounmpo. James Harden ontbrak bij de Nets opnieuw vanwege een hamstringblessure.

Utah Jazz nam een voorsprong van 2-0 tegen tegen Los Angeles Clippers, door in Salt Lake City met 117-111 te winnen. Donovan Mitchell maakte 37 punten, Rudy Gobert blonk uit onder het bord met 20 rebounds.