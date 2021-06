Golfer Luiten tweede halverwege gemengd toernooi in Zweden

Golfer Joost Luiten staat halverwege het Scandinavian Mixed in Göteborg op de tweede plaats. De 35-jarige Luiten kende een goede dag en noteerde liefst zeven birdies.

Op de openingsdag noteerde Luiten vijf birdies. Hij heeft na twee dagen nog geen score boven het baangemiddelde hoeven noteren.

De leiding is in handen van de Zweedse Caroline Hedwall, die 1 slag minder nodig had dan Luiten; -13 om -12. Wil Besseling staat op -6. Hij had op de achtste hole 7 slagen nodig, 4 meer dan de par. Darius van Driel haalde de cut niet.

Het toernooi in Zweden is in zekere zin baanbrekend op de Europese Tour, omdat mannen en vrouwen dezelfde achttien holes spelen en strijden om dezelfde winnaarstrofee en een prijzenpot van 1 miljoen euro. De Zweedse golficonen Henrik Stenson en Annika Sörenstam zijn de initiatiefnemers van het gemengde toernooi.

Zondag valt de beslissing in Zweden.