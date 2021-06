Hockeysters na zege op België in finale Europees kampioenschap

De Nederlandse hockeysters hebben de finale bereikt van het Europees kampioenschap. In het Wagener Stadion van Amstelveen won de formatie van bondscoach Alyson Annan in de halve eindstrijd van België, 3-1.

De doelpunten van Oranje kwamen op naam van Frédérique Matla, Felice Albers en Caia van Maasakker (strafcorner). Het Belgische doelpunt kwam van Stéphane Vanden Borre. Zij maakte uit een strafbal de 2-1. Voorafgaand aan de halve finale had Nederland alle groepswedstrijden met ruime cijfers gewonnen.

Na de Belgische tegentreffer brak er eigenlijk voor het eerst dit toernooi een lastige fase aan voor Nederland. De Belgische Ambre Ballenghien was zelfs dicht bij de gelijkmaker.

“De opluchting is groot”, zei Albers derhalve na afloop bij de NOS. “We begonnen goed, maar vooral in de eerste fase na de rust was het allemaal wat minder. We waren te slordig en verdedigden niet slim. Als Nederland mag ons dat niet overkomen. We weten wat we in de finale moeten verbeteren. Maar nu gaan we honderd procent voor goud.”

Het herstel kwam in het vierde kwart, waarin Nederland vanaf het begin agressief was en al snel kansen kreeg. “In die fase waren we weer overtuigend”, vond Albers. Er waren mogelijkheden voor onder meer Laurien Leurink en Marloes Keetels, voordat Van Maasakker het duel besliste door de bal uit een strafcorner hoog in het doel te plaatsen.

De Belgische bondscoach Raoul Ehren zei desondanks te hebben genoten van het spel van zijn team. “Na de 2-1 hing de gelijkmaker voor mijn gevoel zelfs in de lucht. Helaas is die niet gekomen. We hebben het nog net niet gered tegen Nederland, maar ons optreden geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst. Met deze jonge ploeg hebben we bewezen dat we er echt bij horen.”

De Nederlandse mannen plaatsten zich een dag eerder voor de finale, door België na shoot-outs te verslaan.