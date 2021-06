Judoka Steenhuis respecteert Verkerk en beleeft ‘goede generale’

Judoka Guusje Steenhuis beleefde op de WK in Boedapest naar eigen zeggen “een goede generale” voor de Olympische Spelen. Ze versloeg in de strijd om het brons Marhinde Verkerk, de afgelopen jaren haar concurrente in de klasse tot 78 kilogram voor een olympisch ticket. Nadat Steenhuis was aangewezen voor Tokio, besloot Verkerk (35) dat ze na de WK zou stoppen.

“Aan haar afscheid probeer je tijdens zo’n wedstrijd niet te denken en dat probeer je uit te schakelen”, zei Steenhuis, die haar landgenote op waza-ari versloeg. Na afloop van het duel was er een veelzeggende omhelzing.

“Ik heb superveel respect voor Marhinde. Ze is een geweldige sportvrouw en een aardige meid en ik vind het zonde dat ze stopt”, aldus Steenhuis. “We hebben elkaar de afgelopen jaren veel in de weg gezeten, maar elkaar ook gemotiveerd om alles uit ons judo te halen.” Steenhuis en Verkerk troffen elkaar op internationaal niveau al voor de vijftiende keer. “Als ik het goed heb gelezen leid ik met 9-6”, aldus Steenhuis.

De 28-jarige Steenhuis verloor in de halve finales van de Fran├žaise Madeleine Malonga. “Daar baal je dan even 10 minuten van, maar al gauw ga je weer verder. Tussen de halve finale en de strijd om brons zat best lang de tijd. Tussendoor heb ik Marhinde niet gesproken; zij ging naar het hotel en ik bleef in de hal.”

De komende dagen doet Steenhuis het even rustig aan, waarna ze het vizier volledig op Tokio richt. “Dan is het vier weken volle bak knallen en op 19 juli vlieg ik naar Tokio. Dit was een goede generale. Ik heb een goede dag gehad en heb mooie worpen kunnen uitvoeren.”