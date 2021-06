Judoka’s Verkerk en Steenhuis tegen elkaar voor brons op WK

Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis nemen het bij de WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest tegen elkaar op, met als inzet een bronzen medaille. De 35-jarige Verkerk versloeg in de herkansingen in de klasse tot 78 kilogram met waza-ari de Duitse Luise Malzahn. Steenhuis verloor de halve finales van regerend wereldkampioene Madeleine Malonga uit Frankrijk.

Voor Verkerk, die in 2009 de wereldtitel veroverde bij de WK in Rotterdam, is dit haar laatste toernooi. Ze liep in haar klasse kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio mis, omdat de judobond de voorkeur gaf aan Steenhuis.

Verkerk won in Boedapest achtereenvolgens van de Tsjechische Alice Matejckova (ippon) en van de Braziliaanse Mayra Aguiar op shido in de golden score. Ze werd in de kwartfinales met waza-ari uitgeschakeld door de Duitse Anna Maria Wagner.

Steenhuis moest in de halve finale buigen voor Malonga. De Franse favoriete won na 2 minuten met ippon. Steenhuis had eerder de Algerijnse Ouallal Kaouthar, Patricia Brolih uit Slovenië en Lanir Inbar uit Israël verslagen, steeds met een ippon.

Michael Korrel strijdt in de klasse tot 100 kilogram met de Georgiër Varlam Liparteliani voor brons. De 27-jarige judoka verloor in de halve finales op ippon van de Portugese titelverdediger Jorge Fonseca. Korrel schakelde daarvoor Tevita Takayawa uit Fiji, de Braziliaan Rafael Buzacarini en de Fransman Alexandre Iddir op ippon uit.

Zijn tegenstander Liparteliani had eerder op de dag Simeon Catharina uitgeschakeld. De 23-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde met waza-ari van de sterke Georgiër.