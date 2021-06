Nederland blijft met IOC praten over organisatie Spelen ná 2032

Nederland heeft nog altijd interesse om in de toekomst de Olympische Spelen te organiseren, ook nu het mondiale sportevenement in 2032 naar Brisbane lijkt te gaan. Enkele oud-atleten en mensen uit het bedrijfsleven ontwikkelden de afgelopen jaren plannen om de Spelen van 2032 naar Nederland te halen. Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) droeg donderdag de Australische stad Brisbane voor als beste kandidaat voor het evenement over elf jaar, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse plannen daarmee zijn verdwenen.

“We blijven deel uitmaken van de gesprekken die het IOC voortdurend voert met landen die belangstelling hebben om ‘ooit’ de Spelen te organiseren”, zegt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. “In eerste instantie was 2032 het doel van die gesprekken, maar daarover zijn we nu niet meer in gesprek. We gaan ervan uit dat alleen Brisbane volgende maand op het IOC-congres wordt voorgesteld als kandidaat. Maar we vinden het wel prettig om met het IOC in gesprek te blijven.”