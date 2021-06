Paralympisch kampioene Van Rhijn stopt vanwege inkorting blades

Ruim twee maanden voor de start van de Paralympische Spelen in Tokio heeft drievoudig paralympisch kampioene Marlou van Rhijn haar carrière beëindigd. De 29-jarige atlete, bijgenaamd ‘Blade Babe’, was jarenlang in haar discipline de snelste vrouw ter wereld. Sinds de internationale regels zijn aangepast en Van Rhijn op 5 centimeter kortere blades moet lopen, is de Noord-Hollandse echter haar oude snelheid kwijt.

“Het zit er in, maar het hoeft niet meer”, zegt ze in De Telegraaf. “Ik heb gouden medailles gewonnen, in volle stadions met 80.000 mensen geracet, wereldrecords gelopen. Nu is het klaar.”

Bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 pakte ze zilver (100 meter) en goud (200 meter). Vier jaar later in Rio was Van Rhijn op beide afstanden de beste. De atlete uit Monnickendam veroverde in haar carrière vijf wereldtitels en ook vijf Europese titels. Ze heeft in haar klasse (T43) de wereldrecords op de 100, 200 en 400 meter op haar naam staan.